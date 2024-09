Red Bull-junior maakt kans op F1-test bij Aston Martin

Red Bull-junior Arvid Lindblad maakte afgelopen jaar indruk tijdens zijn debuutjaar in de Formule 3. Vanwege zijn goede prestaties is de Brit door Red Bull voor 2025 gepromoveerd naar de Formule 2, maar hij kan binnenkort al zijn debuut in de koningsklasse van de autosport gaan maken bij het team van Aston Martin.

De 17-jarige Red Bull-junior Arvid Lindblad is één van de grootste talenten in de formuleklassen van dit moment. De jonge Brit, die vorig jaar indruk maakte bij Prema in de Italiaanse Formule 4, werd begin dit jaar gepromoveerd naar het Formule 3-team van Prema, waar hij zijn debuutrace in Bahrein meteen wist te winnen. En daar zou het niet bij blijven. Later in het seizoen won hij ook nog de hoofdrace in Spanje, maar hij maakte pas echt indruk tijdens zijn thuisrace in Silverstone. Hij won daar zowel de sprint- als de hoofdrace, waarmee hij de eerste coureur werd die alle races in een F3-weekend wist te winnen. Door zijn vier overwinningen in de eerste veertien races streed hij lang mee om het F3-kampioenschap. Maar tijdens zijn laatste drie raceweekenden ging het echter compleet mis en bleef hij puntloos, waardoor hij genoegen moest nemen met P4 in het kampioenschap.

Promotie naar F2

Ondanks zijn matige einde zijn de prestaties van Lindblad in zijn debuutjaar niet onopgemerkt gebleven. Zo promoveerde Red Bull hem naar de Formule 2, waar hij in 2025 zal gaan uitkomen voor Campos Racing, en zei de teambaas van het team uit Milton Keynes, Christian Horner, in Singapore dat hij enorm onder de indruk is van de rijder uit Londen.

Kans op F1-test

Maar het meest speciale is misschien wel dat Lindblad opnieuw is genomineerd voor de titel 2024 Silverstone Autosport BRDC Young Driver of the Year Award. Hij is, net als vorig jaar, één van de vier finalisten en krijgt concurrentie van de 18-jarige Deagen Fairclough (Britse F4-kampioen), de 17-jarige Louis Sharp (de leider van het GB3-kampioenschap) en de 16-jarige Freddie Slater (de leider in het Italiaanse F4-kampioenschap). De winnaar van de prestigieuze prijs zal niet zomaar een award krijgen, want de prijs, die in 1989 in het leven is geroepen om jonge Britse coureurs te belonen, erkennen en ondersteunen, levert ook echt iets op.

Zo mag de winnaar 200.000 pond bij schrijven en krijgt hij een speciaal trainingsprogramma bij Porsche Human Performance aangeboden. Verder wordt de winnaar door middel van een simulator klaargestoomd voor een tweedaagse testdag op het circuit van Silverstone, dat sinds dit jaar titelsponsor is van de prijs. Tijdens die twee dagen zal de winnaar onder meer een oude Formule 2-auto, een LMP3 en een Aston Martin Vantage GT3 testen. En last but not least wint het jonge talent een F1-test in een Aston Martin-bolide. Het team uit Silverstone, dat jarenlang de naamgever van deze prijs is geweest, zal een oude F1-auto beschikbaar stellen.

Voor Lindblad zou dit overigens niet de eerste keer zijn dat hij in een F1-auto stapt, want eerder dit jaar deed hij al een demo in Houston in de RB8. Het zou wel de eerste keer zijn dat hij deze prijs wint. Vorig jaar moest hij deze prestigieuze prijs, die eerder gewonnen werd door onder andere Lando Norris, George Russell en Jenson Button, aan Joze Loake laten.