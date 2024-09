Stella lacht om vleugelrel: "Afleidingsmanoeuvre "

De achtervleugel van McLaren zorgde afgelopen week voor de nodige controverse. De vleugel in Bakoe leek te flexen, en de FIA vroeg in Singapore aan McLaren om het onderdeel niet meer te gebruiken. Andrea Stella heeft er geen problemen mee en hij vindt het zelfs goed nieuws voor zijn team.

In Bakoe bleek dat de achtervleugel van McLaren doorboog bij hoge snelheid. Het bovenste element van de vleugel boog door en daardoor ontstond er een soort mini DRS-effect. Andere teams maakten zich zorgen, maar de FIA wilde in eerste instantie niet ingrijpen. In Singapore besloot de FIA toch in te grijpen en vroegen ze aan McLaren om de vleugel niet meer te gebruiken. McLaren protesteerde niet en de vleugelrel kwam ten einde.

Goed nieuws

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft hier niet zoveel problemen mee. Hij ziet de controverse van vorige week als een goed punt. Bij Motorsport.com legt Stella deze opmerkelijke mening uit: "Ik vind het goed nieuws dat iedereen zoveel aandacht besteedt aan onze achtervleugel, want dat betekent dat ze niet met zichzelf bezig zijn. De Formule 1 is een spelletje van marginale verschillen. Het is zo enorm gecompliceerd. Ik blijf tegen mijn team zeggen dat we ons op onszelf moeten focussen."

Afleidingsmanoeuvre

Stella kan wel een beetje lachen om de vraagtekens die de concurrentie plaatsten bij de achtervleugel. De Italiaanse McLaren-teambaas legt dit uit: "Als ik zoveel aandacht van andere teams krijg, dan betekent dat dat ze werk moeten verzetten, analyseren en discussiëren met de FIA. Ze stoppen zoveel tijd en energie in iets waarvan ik denk dat het een afleidingsmanoeuvre is. Voor McLaren is dat dus goed nieuws."