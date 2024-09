Dag 2 in Singapore: Een vloek en een zegen

Gisteren werden de derde vrije training en de kwalificatie verreden op het circuit van Marina Bay in Singapore. Het was een dag vol met spektakel en opmerkelijke momenten, maar uiteindelijk ging het toch weer om de straf van Max Verstappen. De Nederlander besloot een sterk statement te maken.

Op vrijdag kreeg Max Verstappen een bizarre straf. Hij had een scheldwoordje gebruikt in een persconferentie, en daarom besloten de stewards hem een taakstraf te geven. Dit besluit volgde anderhalve dag nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem zich uitsprak over het taalgebruik van de coureurs. Officieel is er geen verband, maar beide zaken kunnen lastig los van elkaar worden gezien.

Verstappen noteerde in de kwalificatie de tweede tijd, en dat betekende dat hij mocht terugkeren in de perszaal. Op de sofa zat hij samen met Lando Norris en Lewis Hamilton klaar voor de vragen van de internationale pers. Verstappen greep het moment aan om te protesteren. Hij gaf expres extreem korte antwoorden op alle vragen die hij kreeg. De reden daarvoor werd al snel duidelijk: "Misschien krijg ik dan een boete of een extra dag straf."

Geen vijanden

Verstappen pakte het slim aan, want hij koos geen vijanden uit. Hij stelde gespreksleider Tom Clarkson gerust door te stellen dat het niet persoonlijk was, en toen de media vroeg of ze hem buiten wel vragen mochten stellen stak hij een duimpje op. Hij kwam zijn belofte na, en in de paddock beantwoordde hij alle vragen. Terwijl hij, met alle journalisten om zich heen, naar de TV-pen liep stelde hij dat hij de stewards niets kwalijk nam. Hij had een goed gesprek met ze gevoerd, en volgens Verstappen hadden ze gewoon de regels gevolgd.

Spanning

Verstappen maakten met zijn actie geen vijanden, en hij hoefde zelf ook niets te doen. Zijn collega's namen het stuk voor stuk voor hem op. Lewis Hamilton en Lando Norris deelden tijdens de persconferentie hun steun, en Hamilton stelde zelfs dat Verstappen de straf moet weigeren. GPDA-voorzitter Alex Wurz liet ook nog eens weten dat de coureurs boos waren geworden in de WhatsApp-groep. Verstappen kreeg steun, maar zijn actie overschaduwde wel de sportieve gebeurtenissen van de dag.

Dat was jammer, want er gebeurde genoeg dingen op de baan. In de kwalificatie liet Nico Hülkenberg nogmaals zien dat hij een geweldige coureur is, gooide Ferrari hun eigen glazen in, reed Lewis Hamilton eindelijk een foutloze sessie en kwalificeerden titelrivalen Norris en Verstappen zich als eerste en tweede. Er was veel spanning en alle ingrediënten voor een geweldige race zijn aanwezig. Verstappen was een vloek voor de FIA, maar eigenlijk is hij ook een zegen.