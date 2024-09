Ook McLaren presenteert speciale livery voor Singapore

Ook het team van McLaren rijdt dit weekend in Singapore met een aangepaste livery. De MCL38 krijgt in de Aziatische stadstaat een retrolook. McLaren gaat met deze kleurstelling op jacht naar successen nadat ze vorige week in Bakoe de leiding pakten in het constructeurskampioenschap.

De wagens van Oscar Piastri en Lando Norris zijn dit weekend oranje en wit van kleur. Het is volgens McLaren een verwijzing naar met MP4-tijdperk van het team. Ze verwijzen naar de livery waarmee het team in 1988 reed toen Ayrton Senna en Alain Prost een groots duel uitvochten. McLaren was in dat jaar oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. Samen met sponsor OKX willen ze deze tijden doen herleven en daarom rijden ze in Singapore met de livery die luistert naar de naam 'Legend Reborn'. Ook Mercedes en Visa Cash App RB rijden dit weekend met een speciale livery.

A nod to history, a step into the future. 馃



It’s time to bring the MP4 era to the MCL38 with the OKX Legend Reborn livery 馃А



Can’t wait to see this in action on track! @OKX #McLaren #SingaporeGP pic.twitter.com/qoB13tkaPM