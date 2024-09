Stella kondigt nieuwe McLaren-updates aan

Het team van McLaren is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. Ze voeren nu het constructeurskampioenschap aan en ze gelden voor de meeste races als de topfavoriet voor de zege. Teambaas Andrea Stella waarschuwt de concurrentie en kondigt nieuwe updates aan.

McLaren heeft in de afgelopen maanden laten zien wat de impact van goede updates is. In 2023 introduceerden ze halverwege het seizoen een updatepakket waardoor ze ineens om de topposities konden vechten. Dit jaar kwamen ze ook met een aantal sterke updates waardoor ze nu één van de topteams zijn. Ze winnen races en voeren sinds de zondag in Bakoe het constructeurskampioenschap aan.

Niets verklappen

Bij McLaren zitten ze niet stil. Ze willen de successen een gevolg geven en ze werken aan de volgende grote update. McLaren-teambaas Andrea Stella doet daar niet geheimzinnig over in gesprek met de internationale media: "We werken zeker nog aan updates voor dit seizoen en we zitten daarin nu in de afrondende fase. Ik wil er niet te veel over verklappen, maar we hebben wel het plan om onze auto nog sneller te maken. Of we dat kunnen of niet zullen we wel zien. We hebben eerder gezien dat op dit niveau het geen makkelijke taak is om de specificaties van de auto te veranderen en het team te laten werken zoals je van tevoren verwacht."

De tijd nemen

Volgens Stella gaat McLaren daarom dan ook voorzichtig te werk. De Italiaanse teambaas stelt nogmaals dat dit geen makkelijk taak is: "Maar dat is ook de reden waarom we wat meer tijd hebben genomen om ervoor te zorgen dat de updates die we naar het circuit brengen succesvol zijn. Ik kan dus bevestigen dat er wat dingen aankomen voor de volgende races, maar ik ga nog niet verklappen wanneer je dat in het officiële document van de FIA ziet staan."