Red Bull stopt met speciale liveries om gewicht te besparen

Het team van Red Bull Racing zou dit seizoen een aantal races gaan rijden met een speciale livery. Het was de bedoeling dat de fans het design konden kiezen, maar Red Bull heeft besloten om hier toch niet mee te gaan rijden. Het zou namelijk impact hebben op het gewicht van de auto's.

Eigenlijk was het de bedoeling dat Sergio Perez en Max Verstappen aankomend weekend zouden rondrijden met een aangepaste livery. Red Bull heeft echter besloten de stekker te trekken uit dit project. Eerder dit jaar werd er nog wel gewerkt met een aantal speciale kleurstellingen, het project begon vorig jaar. In 2023 reed Red Bull in Miami, Austin en Las Vegas met een speciale kleurstelling.

Nu is het project dus in de prullenbak gegooid, zo laat Red Bull weten in een bericht aan de fans. Red Bull bedankt de fans voor het meedoen aan het project in de afgelopen twee jaar. Red Bull meldt dat tijdens de testfase van de liveries is gebleken dat de verf ervoor zorgt dat de RB20 te zwaar wordt. Dit kan een negatieve impact hebben op de performance, en daarom is besloten te stoppen met dit project. Deze beslissing zorgt ervoor dat Red Bull in Singapore en Austin niet gaat rijden met de speciale kleurstellingen.