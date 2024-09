Renault-CEO gaat in gesprek met boze werknemers motorfabriek

Het is al geruime tijd onrustig binnen het team van Alpine. De kans is groot dat moederbedrijf Renault wil stoppen met het motorenproject, maar daar is het personeel op de fabriek het niet mee eens. Nu lijkt het erop dat er naar een oplossing wordt gezocht, want CEO Luca de Meo gaan in gesprek met de werknemers.

In de afgelopen maanden kwam naar buiten dat Renault wil stoppen met het motorproject in de Formule 1. De kans is groot dat Alpine in de toekomst verder gaat als klantenteam. Er gaan verhalen rond over een deal met Mercedes, maar er is nog niets officieel bevestigd. Het personeel op de fabriek in Viry-Chatillon reageerde woedend, ze demonstreerde zelfs rondom de Italiaanse Grand Prix in Monza.

Het lijkt erop dat er nu een belangrijk punt is bereikt bij deze interne onrust. De werknemersraad van de fabriek is namelijk met groot nieuws naar buiten gekomen in een statement: "De werknemersraad van Alpine Racing, het bedrijf dat de motoren voor het Formule 1-team levert, kan bevestigen dat het een afspraak heeft met de voorzitter en CEO van de Renault Group Luca de Meo. Dat gaat op vrijdag 20 september plaatsvinden en heeft als doel de onduidelijkheden over een eventueel einde aan de ontwikkeling van F1-motoren in Viry uit de lucht te nemen. We zijn dankbaar dat meneer De Meo positief heeft gereageerd op de uitnodiging."