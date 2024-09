Ophef over achtervleugel McLaren, wat is er aan de hand?

Het team van McLaren kende in Azerbeidzjan een succesvol weekend. Oscar Piastri won de race en McLaren nam de leiding van Red Bull over in het constructeurskampioenschap. Toch gaat het niet alleen om de successen van het Britse team. Op sociale media is er namelijk veel ophef ontstaan over de achtervleugel van het team.

McLaren is al maanden razendsnel in de Formule 1. Ze hebben grote stappen gezet en na de zomerstop hebben ze Red Bull definitief ingehaald. Lando Norris won al in Zandvoort en Piastri won afgelopen weekend de race in de straten van Bakoe. Door deze prestaties hebben ze Red Bull ingehaald in het constructeurskampioenschap. Red Bull hield McLaren in de afgelopen weken in de gaten, ze keken immers naar de bewegende voorvleugel.

Niet ingrijpen

De voorvleugels van McLaren en Mercedes flexen namelijk op de rechte stukken. Meerdere teams, waaronder Red Bull, trokken aan de bel bij de FIA, maar de autosportfederatie stelde in een statement dat ze dit jaar niet gaan ingrijpen. Red Bull-teambaas Christian Horner liet daarna doorschemeren dat zijn team ook gaat kijken naar zo'n voorvleugel. Afgelopen weekend verschoof de aandacht van de voorvleugel naar de achtervleugel, want op onboardbeelden was te zien dat dit onderdeel bij McLaren ook bewoog.

Geen protest

Op sociale media ontstond ophef over een aantal fragmenten. Op de onboardbeelden is te zien dat de achtervleugel op hoge snelheid doorbuigt, en dat de DRS-flap hierdoor een beetje opengaat. Boze fans beweren dat McLaren hier voordeel uithaalt, maar het is nog maar de vraag of dat klopt. Motorsport.com meldt dat McLaren inderdaad hoge topsnelheden haalt in rondes zonder DRS, maar dat dit ook mede kwam door de set-up. McLaren reed namelijk met relatief weinig downforce. Daarnaast heeft geen enkel team protest ingediend, dus de uitslag ligt vast. Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen verder in Singapore, en de kans is groot dat andere teams en teambazen zich dan gaan uitspreken over de achtervleugel.