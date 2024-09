McLaren naar de stewards voor opmerkelijke overtreding

Het team van McLaren kende een geweldige race in de straten van Bakoe. De Britse renstal won de race met Oscar Piastri, en ze namen de leiding in het constructeurskampioenschap over van Red Bull. Toch lijkt de race een vervelend staartje voor ze te krijgen.

De stewards hebben namelijk een onderzoek ingesteld naar een opvallend moment tijdens de race. Volgens de stewards was er mogelijk iets niet aan de haak met het materiaal of het personeel in de pitlane. Wat dit precies betekent, maakte de FIA niet bekend. Het team moet zich hiervoor gaan verantwoorden, maar het is niet de verwachting dat de uitslag hierdoor gaat veranderen. De stewards krijgen het druk, want ze onderzoeken ook het incident tussen Carlos Sainz en Sergio Perez. Daarnaast kijken ze naar een aantal coureurs die mogelijk hebben ingehaald onder de VSC.