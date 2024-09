President GP Miami overtuigd van succes sprintformat na eerdere twijfels

De Grand Prix van Miami is inmiddels een bekend gezicht op de Formule 1-kalender. Dit jaar stond alweer de derde editie van de race op het programma, maar er werd coor het eerst een weekend met het sprintformat georganiseerd op het stratencircuit. Tyler Epp, de president van de Miami GP, herziet zijn eerdere mening over het format en is nu volledig overtuigd.

Het Miami International Autodrom, dat in 2022 zijn eerste Formule Grand Prix organiseerde, was dit jaar een van de zes locaties die het decor vormden voor de sprintraces in de F1. Het was de eerste keer dat het circuit in Florida een sprintrace organiseerde, maar het zal zeker niet de laatste zijn, want volgend jaar zal het circuit opnieuw het decor vormen voor een van de zes sprintraces.

Tyler Epp, de president van de Miami GP, trok het format eerder dit jaar nog in twijfel, maar komt nu terug op deze mening. "Ik had het mis over de sprintrace", verklaart de Amerikaan tegenover Motorsport.com. "Ik maakte me grote zorgen over de waardepropositie daarvan, maar ik had het niet meer mis kunnen hebben. Ik zal duidelijk zijn als ik zeg dat ik niet bij het kamp was toen we de deal sloten, maar de feedback en de gegevens die we kregen, lieten zien dat onze opkomst op zaterdag jaar na jaar hoger was, en de mensen waren [er dit jaar, red.] voor de sprintrace."

Hij voegt toe: "Als we naar de toegangsscans en de data kijken, zien we dat ze niet voor de kwalificatie kwamen, maar voor de sprintrace. Ik had het mis, het is echt heel erg goed voor ons geweest. Ik begrijp dat het niet voor elke promotor zo is geweest, maar we hebben echt genoten en zien echte commerciële waarde in het organiseren van een sprintrace. Het is echt fantastisch voor ons geweest", besluit Epp.