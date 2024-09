Officieel: Ferrari wijst Serra aan als opvolger van Cardile

Het team van Ferrari heeft een aanpassing aan de technische structuur aangekondigd. De Italiaanse renstal moest een aantal aanpassingen doorvoeren nadat recent bekend werd dat Enrico Cardile het team heeft verlaten. In de nieuwe structuur is een belangrijke rol weggelegd voor Loïc Serra.

Serra gaat per 1 oktober aan de gang bij het team van Ferrari. Zijn komst werd begin dit jaar aangekondigd, maar toen was nog niet bekend dat Cardile het team ging verlaten. Cardile was de technisch directeur op het gebied van het chassis, maar hij stapt over naar Aston Martin. Ferrari heeft vandaag bekend gemaakt dat Serra per 1 oktober aan de slag zal gaan als Technical Director Chassis. Hij zal verantwoordelijk zijn voor verschillende afdelingen. Enrico Gualtieri blijft de technisch directeur van de motorafdeling.