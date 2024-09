McLaren denkt serieus na over aanwijzen nummer 1-coureur

Het team van McLaren maakt nu serieus kans op beide wereldtitels. Ze naderen Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap en Lando Norris doet het goed in het WK. McLaren wilde lange tijd geen kopman aanwijzen, maar teambaas Andrea Stella lijkt daar nu toch op terug te komen.

McLaren weigert al het hele jaar om een nummer 1-coureur aan te wijzen. Lando Norris en Oscar Piastri zijn aan elkaar gewaagd, maar ze mogen gewoon vrij vechten met elkaar. Ook in Monza was dit het geval, al kregen beide coureurs wel te horen dat ze zich aan de 'papaja regels' moesten houden. Norris begint Max Verstappen te naderen in het wereldkampioenschap, maar hij is nog altijd niet de uitgesproken kopman van McLaren.

Cijfers

Mogelijk komt daar snel verandering in. Na afloop van de Italiaanse Grand Prix van afgelopen weekend deelde McLaren-teambaas Andrea Stella namelijk opvallende informatie. Stella sprak zich uit bij de internationale media: "Ik denk dat beide coureurs mathematisch gezien nog een kans hebben, maar Lando zit duidelijk in de beste positie als je naar de cijfers kijkt. Dus ik denk dat als we één coureur willen steunen, we zeker degene moeten kiezen die er het beste voor staat."

Spelregels

Stella lijkt de deur op een kier te zetten voor een nummer 1-coureur. De teambaas van McLaren weigert dat woord echter in de mond te nemen: "Zelfs voor de race hier in Monza erkennen we dat Lando zich in de beste positie bevindt voor het coureurskampioenschap. Dus we voeren gesprekken met Oscar, we hebben gesprekken met Lando, we hebben gesprekken met elkaar en dan bepalen we een beetje wat onze spelregels zijn."