Stella voorspelt vierstrijd en sluit grote verrassingen niet uit

De verschillen in de eerste twee vrije trainingen in Monza waren klein. Meerdere teams lijken goed in vorm te zijn, en dat betekent dat het een spannende kwalificatie kan worden. McLaren-teambaas Andrea Stella verwacht dit weekend een strijd tussen vier teams en hij sluit een verrassing ook niet uit.

De teams van McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing ontlopen elkaar nauwelijks iets. Max Verstappen was de snelste in de eerste vrije training, terwijl Lewis Hamilton de snelste tijd noteerde in VT2. Zijn voorsprong op Lando Norris was echter minimaal. De teams hebben nog genoeg huiswerk te doen, maar met het oog op de kwalificatie belooft het in ieder geval een groot spektakel te worden.

Bij het team van McLaren werden de verwachtingen voor de start van het weekend getemperd. Ze wezen vooral naar de andere teams, en op de vrijdag doet teambaas Andrea Stella dat nog steeds. In gesprek met Sky Sports deed Stella zijn voorspelling: "Je kan er altijd van uitgaan dat Red Bull competitief is. Ze hebben een efficiënte auto en ze kunnen zeer makkelijk snelheid genereren. Voor ons is het eigenlijk hetzelfde als altijd. Er zullen vier teams om de overwinning gaan strijden en de training liet zien dat er ook nog wat uitschieters zijn. Sommige auto's uit het middenveld kunnen zich in de strijd vooraan het veld gaan mengen."