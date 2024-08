Ferrari introduceert reusachtig updatepakket in Monza

Veel teams introduceren dit weekend in Monza nieuwe onderdelen. Met de nieuwe onderdelen hopen ze stappen te kunnen zetten, maar niet elk team neemt evenveel updates mee. Het team van Ferrari wil grote stappen gaan zetten, en ze introduceren dan ook een reusachtig updatepakket.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Ferrari een enorm updatepakket heeft meegenomen naar het Italiaanse circuit. Ferrari neemt negen nieuwe onderdelen mee, waarvan er slechts twee circuit specifiek zijn. Ze hebben de voorvleugel en de achtervleugel aangepast voor de baan, maar verder zitten er veel nieuwe onderdelen op de wagens van Carlos Sainz en Charles Leclerc.

Ferrari heeft de positie van de camera in de neus aangepast zodat er een betere interactie moet ontstaan tussen de upwash van de voorvleugel en de voorwielophanging. Daarnaast zijn ook de spiegels aangepast, en dit heeft weer te maken met de aanpassing aan de neus. De overige nieuwe onderdelen bevinden zich allemaal aan de vloer. Ferrari neemt nieuwe specificaties van de floor fence, de floor body, de floor edge, de diffuser en de engine cover mee naar Monza. De concurrentie van Red Bull Racing, Mercedes en McLaren nemen vooral kleine updates mee naar Monza. Het team van VCARB neemt ook een flink aantal updates mee naar Italië.

Scuderia Ferrari has brought a list of 7 performance upgrades and 2 circuit specific updates - front and rear wing pic.twitter.com/Yp3xokWe15