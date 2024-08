Leclerc, Perez & Hamilton naar Italiaanse perszaal

Vandaag gaat op het iconische circuit van Monza het Italiaanse raceweekend van start. Zoals altijd wordt het weekend afgetrapt met de traditionele mediadag. Max Verstappen hoeft niet aan te schuiven in de perszaal, maar de FIA heeft wel veel van zijn rivalen opgetrommeld.

Elk weekend verschijnen er zes coureurs in de perszaal van de FIA. Ze hebben ervoor gekozen om dit zestal te verdelen in twee groepjes van drie. Met dit format werd ook gewerkt in Zandvoort. Om 14:30 schuiven eerst Verstappens McLaren-rivaal Lando Norris, Sergio Perez en Alexander Albon aan. Een halfuurtje later is het de beurt aan Ferrari-coureur Charles Leclerc, Nico Hülkenberg en aanstaand Ferrari-coureur Lewis Hamilton.

Op de vrijdag moeten er vertegenwoordigers van de teams plaatsnemen op de banken in de perszaal. Tussen de eerste en de tweede vrije training door mogen er drie heren aanschuiven. Vanzelfsprekend verschijnt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur in de persconferentie van de FIA in Monza. Hij zal gezelschap krijgen van zijn Mercedes-collega Toto Wolff en Peter Bayer, de CEO van Visa Cash App RB. De perszaal zal ook op zaterdag en zondag nog worden gebruiken. Zoals altijd nemen dan de coureurs die in de top drie van de kwalificatie en de Grand Prix zijn geëindigd plaats op de bank.