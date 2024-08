Pijlsnelle Norris verrast Stella: "Wisten dat de auto goed was"

Het team van McLaren verlaat Zandvoort met een tas vol WK-punten. Lando Norris won de race op oppermachtige wijze en Oscar Piastri kwam als vierde over de streep. Teambaas Andrea Stella stelt dat hij niet helemaal had zien aankomen dat Norris zo goed zou presteren.

Norris begon de race op de pole position, maar hij werd bij de start ingehaald door Max Verstappen. De Brit hield het hoofd koel en na een paar rondjes wist hij zijn pijlsnelle McLaren weer voor de Red Bull van Verstappen te krijgen. Norris reed daarna weg bij Verstappen en hij kwam met een voorsprong van bijna 23 seconden over de streep. Zijn prestatie zorgde voor een grote golf van vreugde bij McLaren.

McLaren-teambaas Andrea Stella was heel erg blij met het resultaat. De Italiaan glom was trots, en hij legde zijn mening over de race uit aan Sky Sports: "Dit is boven verwachting. We wisten dat de auto het goed deed, maar vandaag was een positieve verrassing als je het hebt over hoe snel hij was. Het is geweldig dat Lando een dominante zege kon pakken. Het is wel jammer dat Oscar vast kwam te zitten in het verkeer. Hij had dat podium vandaag verdiend en hij had Verstappen kunnen aanvallen. Dat lukte niet, maar het geeft wel vertrouwen voor de komende races."