Mercedes zet nieuwe vloer wel in op Zandvoort

Het team van Mercedes zorgde vlak voor de zomerstop voor de nodige verbazing. De Duitse renstal introduceerde in België een nieuwe vloer, maar die werd al snel weer van de auto gehaald. Volgens Andrew Shovlin rijdt Mercedes dit weekend wel met de nieuwe vloer.

Mercedes moest in de eerste seizoenshelft een flinke inhaalslag maken. Ze lagen ver achter op de concurrentie, maar ze gingen niet bij de pakken neerzitten. Ze introduceerde veel updates, bleven hard doorwerken en uiteindelijk vonden ze zichzelf weer terug aan de top van het veld. In België haalden ze de nieuwe vloer na de vrijdag van de auto, omdat ze niet tevreden waren over de prestaties.

Bij Mercedes wisten ze zeker dat het een stap vooruit was, maar dat er nog wat twijfel was. In Zandvoort werden de nieuwe en de oude vloer ingezet tijdens de eerste twee vrije trainingen. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin laat aan Motorsport.com weten dat ze voor de nieuwe vloer kiezen: "Vrijdag was een bemoedigende start van ons weekend. De omstandigheden in VT1 waren best lastig. De harde win en de vele regen maakten het lastig om een duidelijk beeld te krijgen van hoe de vloer die we in Spa introduceerden presteerde. Desondanks voldoet wat we gezien hebben aan onze verwachtingen, dus we gaan de rest van het weekend verder met deze vloer."