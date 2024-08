Red Bull neemt simracer Opmeer over van Mercedes

In aanloop naar de Nederlandse Grand Prix heeft het team van Red Bull Racing een opvallende coureur aangekondigd. Ze hebben een nieuwe naam aangetrokken voor hun simraceteam in de persoon van Jarno Opmeer. De Nederlander maakt een opmerkelijke transfer.

De Formule 1 maakt al jaren naam met hun Esports-competitie. Alle Formule 1-teams komen uit in de klasse en ook hier zijn er grote sterren. De Nederlander Jarno Opmeer maakte naam in dienst van Mercedes. Enkele weken geleden werd al duidelijk dat hij Mercedes gaat verlaten, maar de Esports-afdeling van Red Bull heeft nu zijn komst aangekondigd. Vandaag zal hij al zijn eerste race voor Red Bull gaan rijden en hij is aankomend weekend ook aanwezig op Zandvoort. Opmeer is vooral online zeer populair.

Welcome, @jarno_opmeer! 馃嚦馃嚤



The two-time @F1Esports World Champion joins Oracle Red Bull Sim Racing to complete our driver line-up with the two most successful drivers in the history of the series 馃憡馃徎 pic.twitter.com/r9rNIDoUKk