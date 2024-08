Stella wil focus zien bij McLaren: "Vier races in vijf weken"

McLaren gaat dit weekend in Zandvoort verder met hun jacht op Red Bull Racing. Het worden drukke weken, en dat betekent dat ze zich geen misstap kunnen veroorloven. Teambaas Andrea Stella stelt dan ook dat zijn team enorm gefocust te werk moet gaan.

McLaren kende een ijzersterke eerste seizoenshelft. De Britse renstal wist twee Grands Prix te winnen en ze staan op de tweede plaats in beide wereldkampioenschappen. De ambities zijn groot, want ze gaan jagen op beide titels. Bij McLaren weten ze echter ook wel dat het binnenslepen van de constructeurstitel het meest realistische doel is. Lando Norris heeft immers een klein wonder nodig om Max Verstappen in te halen in het wereldkampioenschap.

Om het doel te realiseren, moet McLaren goed aan de tweede seizoenshelft beginnen. De teams moeten direct aan de bak, want de agenda zit propvol. In Zandvoort moet het team gaan scoren, zo weet ook teambaas Andrea Stella. Hij is er dan ook duidelijk over in de preview van McLaren: "Dit weekend is het begin van een drukke periode, met vier races in vijf weken. Om de kansen die voor ons liggen optimaal te benutten, moeten we veerkrachtig en gefocust zijn en als team echt nauw samenwerken om maximaal te kunnen presteren."