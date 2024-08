Mercedes ziet betere correlatie tussen windtunnel en simulaties

Het team van Mercedes sloot de eerste seizoenshelft af met een zege in België. Ze reizen met een goed gevoel af naar Zandvoort, en ze hebben hun wagen aan de praat gekregen. Volgens Andrew Shovlin komt dat ook door een betere correlatie tussen de cijfers uit de windtunnel en de simulaties.

Mercedes begon het seizoen met een achterstand op de concurrentie. Ze hielden de rug recht en ze bleven hard doorwerken om de auto te verbeteren. Ze wisten dat de auto goed was, en na een aantal races kregen ze de W15 dan ook aan de praat. Ze sloten de eerste seizoenshelft af met een goed gevoel, want ze wisten drie van de laatste vier races voor de start van de zomerpauze te winnen.

Ook Trackside Engineering Director Andrew Shovlin is tevreden. Hij ziet dat alles steeds beter begint te werken. In gesprek met Motorsport.com stelt hij dat een betere correlatie tussen de data uit de windtunnel en de simulaties helpt: "Hoe beter je model is, hoe beter je verder kan ontwikkelen. Zoals we eerder al zeiden, we hebben veel verschillende modellen en de correlatie is nooit perfect, maar we hebben daar zeker verbetering gezien. De mogelijkheid om te voorspellen wat je auto gaat doen, is vandaag de dag één van de beste manieren om te ontwikkelen, als je niet eindeloos tijd kan doorbrengen in de windtunnel of op de baan."