FIA verbiedt asymmetrisch remmen

Aankomend weekend gaat op het circuit van Zandvoort het Formule 1-seizoen weer verder. In Nederland wordt de tweede seizoenshelft afgetrapt, en de FIA heeft de regels aangepast voor de rest van het jaar. Ze hebben het reglement aangepast om een einde te maken aan systemen voor asymmetrisch remmen.

Tijdens de zomerstop heeft de FIA de sportieve reglementen op een aantal punten aangepast. Dit is iets wat ze vrijwel elk jaar doen, maar ze maken er geen melding van. Op 31 juli zijn de nieuwe veranderingen goedgekeurd door het World Motor Sport Council, waardoor ze dus voor het eerst van kracht zijn in Zandvoort. Eén wijziging is zeer opvallend en heeft te maken met een speciale manier van remmen.

Uit de aanpassing aan artikel 11.1.2 van het technisch reglement blijkt namelijk dat de FIA heeft ingegrepen op het gebied van asymmetrisch remmen. Uit het aangepaste reglement blijkt namelijk dat ieder systeem of ieder mechanisme dat structureel of bewust asymmetrisch remmen voor elke as dan ook kan produceren, is verboden. De FIA geeft niet aan wat de aanleiding hiervan is, maar er wordt gewezen naar Red Bull Racing. Op sociale media werd gespeculeerd dat Red Bull iets moest aanpassen aan de remmen tussen China en Miami, maar monteur Calum Nicholas ontkende dat op X.