Historische Mercedes moet recordbedrag opbrengen bij veiling

Liefhebbers van historische racewagens kunnen binnenkort weer hun portemonnee trekken. Er gaan namelijk weer een aantal opvallende Formule 1-wagens onder de hamer. Onder meer een historische Mercedes zal worden geveild, het is de verwachting dat deze wagen een reusachtig bedrag zal gaan opbrengen.

Eind dit jaar en begin 2025 worden er in het Indianapolis Motor Speedway Museum een aantal opvallende auto's geveild. Het museum gaat samen met veilinghuis RM Sotheby's een aantal historische wagens aanbieden. Een deel van de opbrengst zal naar het museum gaan, ze willen namelijk graag gaan verbouwen om de focus meer te leggen op de geschiedenis van de Indianapolis 500.

De meest opvallende wagen die zal worden geveild is een Mercedes W196 Streamliner. Met deze zilverpijl boekten Juan Manuel Fangio en Stirling Moss veel successen in de Formule 1 in de jaren '50. Het museum in Indianapolis heeft de wagen sinds 1965 in hun bezit, maar nu zal de Mercedes worden aangeboden op de veiling. Het is de verwachting dat de wagen een reusachtig bedrag zal gaan opbrengen. Men schat de opbrengst namelijk op 45 tot 65 miljoen euro. Als dat lukt, dan is de W196 Streamliner de op een na duurste geveilde auto ooit. Naast de Mercedes gaan ook een Benetton van Michael Schumacher en een Le Mans-winnende Ferrari onder de hamer.