Mercedes heeft nu al goed gevoel over 2025

Het team van Mercedes heeft dit seizoen een aantal grote stappen gezet. Ze begonnen met een duidelijke achterstand aan het seizoen, en ze sloten de eerste seizoenshelft af met drie zeges in de laatste vier races. Ze krijgen weer kleur op de wangen en ook voor 2025 hebben ze veel vertrouwen.

Mercedes heeft samen met Ferrari en McLaren het gat met Red Bull Racing dichtgereden. Ferrari blijft momenteel een beetje achter, terwijl McLaren samen met Mercedes echt jagen op Red Bull. In Oostenrijk, Groot-Brittannië en België wist Mercedes te winnen. Het geeft het team een goed gevoel, en al helemaal met het oog op de tweede seizoenshelft. Een titelstrijd is misschien te hoog gegrepen, maar meer zeges zijn zeker mogelijk.

Bij Mercedes hebben ze zoveel zelfvertrouwen, dat ze zelfs met een goed gevoel naar 2025 durven te kijken. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin spreekt zich tevreden uit tegenover de internationale media: "Gezien het feit dat de recente updates succesvol zijn geweest in het verbeteren van de performance en de auto van volgend jaar duidelijk verwantschap zal vertonen met de huidige bolide, zijn we vol vertrouwen dat we het momentum van dit moment mee kunnen nemen naar volgend jaar. Méér dan in de voorgaande jaren."