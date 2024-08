De mooiste foto's van de Jack's Racing Day

Terwijl de Formule 1-wereld momenteel geniet van de zomerbreak, was er dit weekend wel genoeg racespektakel te zien op Nederlandse bodem. Op het TT Circuit in Assen vond de Jack's Racing Day plaats. Het was een groot spektakel, met inbreng vanuit de Formule 1. Red Bull Racing was aanwezig en David Coulthard zorgde voor spektakel. Check de mooiste foto's van het weekend in de onderstaande fotomap!