Coulthard looft Russell: "Beslissingen van een winnaar"

George Russell leek afgelopen weekend zijn tweede Grand Prix van het seizoen te winnen. Hij reed een ijzersterke race in België, maar na afloop werd hij gediskwalificeerd. Hij koos voor een gedurfde eenstopper, en volgens David Coulthard is dat de keuze van een winnaar.

Russell kwam goed voor de dag in België. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps maakte hij geen enkele fout, en besloot hij om voor een eenstopper te gaan. Al zijn concurrenten maakten twee pitstops, en Russell wist in de slotfase de jagende Lewis Hamilton en Oscar Piastri achter zich te houden. Russell was uitzinnig van vreugde, maar na een paar uur werd hij gediskwalificeerd vanwege een te lichte auto.

Het was een flinke teleurstelling voor Russell en zijn team Mercedes. Hij ontving echter wel veel complimenten, want hij kreeg het voor elkaar om de eenstopstrategie volledig foutloos uit te voeren. Ook David Coulthard was enorm onder de indruk van Russell. De Schotse oud-coureur deelt een paar grote complimenten uit aan Russell in zijn podcast 'Formula for Success': "Het was Russell die zich hard maakte voor de eenstopper. Zulke beslissingen worden genomen door winnaars. Dit is namelijk niet een coureur die simpelweg vertrouwt op de expertise van zijn team. Als hij dat wel had gedaan was hij achter Lewis Hamilton over de finish gekomen."