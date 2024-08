McLaren geeft teambaas Stella nieuw meerderjarig contract

Het team van McLaren is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. De Britse renstal kan meestrijden om de zeges en op personeel gebied gaat het ook goed met het team. Teambaas Andrea Stella heeft nu zijn contract verlengd.

Stella nam eind 2022 het stokje over van Andreas Seidl. Samen met CEO Zak Brown heeft Stella het team om hoog weten te brengen. Ze kunnen weer meestrijden om de zeges, en ze azen op de titel bij de constructeurs. Stella draagt bij aan en het succes en McLaren heeft hem nu beloond met een nieuw meerderjarig contract.

"His impact on McLaren F1 in his role as Team Principal has been profound."



Today, we announced a multi-year contract extension with our Team Principal, Andrea Stella. 馃А