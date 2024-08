Ferrari bereikt unieke mijlpaal in de Formule 1

Het team van Ferrari kende afgelopen weekend in België een redelijk raceweekend. Charles Leclerc en Carlos Sainz pakten allebei WK-punten, maar ze waren niet helemaal tevreden met hun resultaat. Toch bezorgden ze Ferrari een unieke mijlpaal in de Formule 1.

Ferrari doorbrak in België namelijk de magische grens van 10.000 WK-punten. Sinds hun debuut in de Formule 1 hebben ze dit puntenaantal weten te scoren. Ferrari is als sinds het begin actief in de koningsklasse van de autosport, dus het is zeker ook niet vreemd dat ze de eersten zijn die dit bereiken. Door de derde plaats van Leclerc en de zesde plaats van Sainz op het circuit van Spa-Francorchamps heeft Ferrari deze mijlpaal bereikt.

Ferrari staat nu op 10.017 WK-punten, geen enkel ander team komt daarbij in de buurt. Het team van Red Bull staat op de tweede plaats in dit all time lijstje. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe 7656 WK-punten bij elkaar gereden in de Formule 1. Ook Mercedes heeft meer dan 7000 punten gepakt. De coureur die de meeste WK-punten voor Ferrari heeft gescoord, is Sebastian Vettel. Hij heeft in totaal 1400 WK-punten bij elkaar gereden voor Ferrari. Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher pakte 1066 punten voor Ferrari, maar dat deed hij onder het oude puntensysteem.