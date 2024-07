Russell moet vrezen voor diskwalificatie in België

De zege van George Russell komt in gevaar. De Britse Mercedes-coureur schreef vandaag de Belgische Grand Prix op zijn naam, maar na afloop blijkt er iets niet helemaal aan de haak te zijn. De Technical Delegate van de FIA heeft namelijk iets gevonden aan de Mercedes.

Jo Bauer heeft zojuist namelijk een zaak door gestuurd aan de stewards, zo blijkt uit de documenten van de FIA. Uit het document blijkt dat de wagen van Russell na een aantal tests onder het minimum gewicht zat. De wagen van Russell was 1,5 kilo te licht. Dit is tegen de regels, en als de stewards deze overtreding ook aantreffen, zal er waarschijnlijk een diskwalificatie volgen. Als Russell echt wordt gediskwalificeerd, dan zal Lewis Hamilton de race winnen. Max Verstappen schuift dan door naar de vierde plaats.

New document: Doc 42 - Weight of Car Number 63

Published on 28-07-2024 17:52 CET