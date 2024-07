'Mercedes kiest voor oude vloer na teleurstellende vrijdag'

Het team van Mercedes kende geen goede vrijdag op Spa. Het verschil met de koplopers was vrij groot en de coureurs waren niet helemaal tevreden. Het lijkt er dan zeer sterk op dat Mercedes een opvallende beslissing heeft genomen voor de rest van het weekend.

Op vrijdag reden de coureurs rond met de nodige updates aan de wagen. Het gevoel van Lewis Hamilton en George Russell was niet heel goed. Hamilton baalde als een stekker, en dat deelde hij ook met de rest van de wereld. De Duitse renstal had de afstelling wel aangepast tussen de trainingen door, maar dat gaf niet de antwoorden op de vragen die men zich bij Mercedes stelden.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Motorsport.com heeft Mercedes dan ook een opvallende beslissing genomen die ze vandaag hebben doorgevoerd. Door de tegenvallende start van het weekend zouden er twijfels zijn ontstaan over het updatepakket. Na de meetings en het werk op de simulator in de fabriek, heeft men geen goede conclusie kunnen trekken over de vloer. Het is niet duidelijk of ze met de nieuwe vloer een stap kunnen zetten, dus daarom heeft Mercedes het besluit genomen om terug te schakelen naar de oude vloer. Hiermee willen ze Hamilton en Russell meer vertrouwen geven in de auto.