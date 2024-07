Mercedes ontkent last te hebben gehad van CrowdStrike-situatie

Eén van de sponsors van het team van Mercedes domineerde vandaag het wereldnieuws. Een probleem bij CrowdStrike zorgde wereldwijd voor een enorme computerstoring. Ook bij Mercedes hadden ze problemen, al stellen ze dat het geen groot drama was.

CrowdStrike staat met hun logo's op de wagens van Lewis Hamilton en George Russell. Vandaag wist de hele wereld wie ze zijn, maar niet op een positieve manier. Een probleem bij het cyberbeveiligingsbedrijf zorgde ervoor dat wereldwijd veel bedrijven hun computers niet konden opstarten. Vliegtuigen konden niet opstijgen, ziekenhuizen moesten operaties uitstellen en in de Formule 1-wereld doken beelden op van blauwe computerschermen aan de pitwall bij Mercedes.

Bij Mercedes willen ze er echter geen groot verhaal van maken. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin moest zich in de Hongaarse perszaal melden en daar bleef hij kalm: "We hebben geweldige steun van hen en onze partners gehad. Er waren een paar dingetjes die we moesten doen. We hebben allerlei computers in de garage en aan de pitmuur, en die moesten we dan ook allemaal van een update voorzien. Maar we hebben ermee kunnen werken. De impact op de eerste vrije training was echt minimaal, misschien zelfs nul. Het zorgde dus voor het nodige werk, maar we zijn weer waar we horen te zijn."