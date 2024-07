Aston Martin bevestigt Ferrari-topman Enrico Cardile

Het Aston Martin Team heeft vandaag Enrico Cardile aangekondigd als F1 Chief Technical Officer in de jacht op succes met overwinningen en kampioenschappen. De Italiaan kondigde gisteren zijn vertrek aan bij Ferrari en het was al in de lijn der verwachtingen dat hij naar het Britse team zou vertrekken.

Enrico Cardile zal in 2025 het team versterken als F1 Chief Technical Officer in een nieuwe rol die de senior technische groep van het op Silverstone gebaseerde team verder versterkt.

Lawrence Stroll, uitvoerend voorzitter Aston Martin F1-Team: "Ik zou Enrico van harte welkom willen heten bij Aston Martin, nu we ernaar streven het technische leiderschapsteam te versterken in de aanloop naar belangrijke wijzigingen in de regelgeving in 2026. Ik ben heel blij dat we wereldkampioenen blijven aantrekken, grote talenten voor ons team. Enrico deelt mijn motivatie om succesvol te zijn in de F1 en zal over alle middelen beschikken om die ambitie te verwezenlijken. Samen met Andy Cowell die in oktober toetreedt als CEO van de Groep en onze bestaande leiders vormen we een formidabel team."

Enrico Cardile: "Ik kijk ernaar uit om bij Aston Martin te komen werken. De ambitie en het verlangen zijn duidelijk en het is een unieke kans om deel uit te maken van die reis. Dit is een persoonlijke en professionele uitdaging en ik kijk ernaar uit om met het team samen te werken om dit iconische merk succesvol te maken."