Ferrari kondigt direct vertrek aan van technisch directeur Chassis

Ferrari heeft een 'schokkende' overstap aangekondigd van Enrico Cardile. De Italiaan zal met onmiddellijke ingang zijn rol als technisch directeur Chassis neerleggen.

"Ferrari kondigt aan dat Enrico Cardile het bedrijf verlaat en daarmee zijn rol als technisch directeur chassis opgeeft. Na bijna twintig jaar bij Ferrari heeft Cardile zijn ontslag ingediend en daarom zal het departement chassis met onmiddellijke ingang en als tussentijdse maatregel onder toezicht staan ​​van teambaas Frederic Vasseur. Iedereen bij Ferrari bedankt Enrico voor al zijn harde werk gedurende zoveel jaren", zo luidt het persbericht.

Nadat hij een diploma luchtvaarttechniek had behaald aan de Universiteit van Pisa - zijn proefschrift ging over de Ferrari-windtunnel - werkte hij vervolgens aan de universiteit terwijl hij met Ferrari samenwerkte aan een aerodynamisch innovatieproject.

In 2005 trad hij in dienst bij het bedrijf in Maranello, waar hij werkte aan het ontwerp van raceversies van de Gran Turismo 458 Italia GT2 en GT3 en 488 GTE en GT3, die allemaal dominant waren in hun respectievelijke kampioenschappen. In 2016 trad hij in dienst bij de Gestione Sportiva als hoofd Aero Development en werd vervolgens Vehicle Project Manager.

In 2019 werd hij hoofd aerodynamica en voertuigprojectmanager, terwijl hij in augustus 2020 werd benoemd tot hoofd van een nieuwe afdeling Performance Development. Vanaf januari 2021 is hij hoofd Chassisgebied en in 2023 benoemd tot Technisch Directeur Chassis en Aerodynamica.

In mei werd aangekondigd dat Loic Serra, voorheen Performance Director bij Mercedes, de rol van Head of Chassis Performance Engineering op zich zou nemen en rechtstreeks aan Cardile zou rapporteren.

De Italiaan werd de afgelopen maanden sterk in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin.