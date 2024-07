Hoe realistisch is de F1-film met Brad Pitt?

Vandaag zal er vlak voor de start van de Britse Grand Prix een teaser worden getoond van de film 'F1' met Brad Pitt in de hoofdrol. Het gaat al een jaar lang over het project, maar de vraag is of de hardcore Formule 1-fan er ook van kan genieten.

Vorig jaar werd het project met veel bombarie aangekondigd. Lewis Hamilton is achter de schermen bij de film betrokken en het is zijn doel om alles zo realistisch mogelijk eruit te laten zien. Op het eerste oog leek dat ook te lukken. De pitbox, de echte auto's en zelfs de aanwezige pitcrew oogden zeer realistisch. Hollywoodster Brad Pitt en zijn tegenspeler Damson Idris kropen zelf achter het stuur voor een aantal scènes.

Er werd direct een charme offensief gestart, want Pitt had zich niet bepaald populair gemaakt door eerder Martin Brundle te negeren op de grid. Vorig jaar gaf hij dan ook een exclusief interview aan diezelfde Brundle. Hij legde het plot uit en stelde dat zijn personage Sonny Hayes tegen Brundle zou hebben geracet, en nu een comeback maakt. Een Formule 1-coureur van dik in de vijftig, niet bepaald realistisch dus.

Bandenstrategie

Het is iets wat de 'ouderwetse' Formule 1-fan tegen de borst zal stoten. Het is dan ook te hopen dat Hamilton zoveel mogelijk realiteit erdoor heeft gedrukt. Al lijkt de kans klein dat de mensen uit Hollywood het personage van Pitt uitgebreid in beeld zullen brengen tijdens een debrief met het team waar hij een bandenstrategie bespreekt. Of dat hij tijdens een vrije training zal klagen over Lance Stroll die niet in zijn spiegels kijkt.

Publiek

De meeste mensen zullen het project het voordeel van de twijfel geven. Er zullen duizenden mensen naar de bioscoop gaan, en er zullen zeker weten weer nieuwe fans bijkomen. Maar of het een realistisch en eerlijk beeld van de Formule 1 gaat geven? Dat is nog maar zeer de vraag.