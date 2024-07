"Red Bull onthult speciale livery voor Silverstone"

Het team van Red Bull Racing rijdt aankomend weekend in Silverstone met een aangepaste livery. De Oostenrijkse renstal liet de fans kiezen voor een speciale kleurstelling, en daar hebben ze vandaag het doek vanaf getrokken. Men kiest voor een livery met meer rode accenten.

Vorig jaar reed Red Bull in de races op Amerikaanse bodem met een andere livery. Dit jaar kiest men voor een aantal andere raceweekenden. In Silverstone rijden ze aankomend weekend voor het eerst met een andere kleur. De wagens van Max Verstappen en Sergio Perez zijn voorzien van een aantal rode accenten. Vooral de sidepods zien er in Silverstone anders uit, het lijkt alsof er iemand een aantal strepen verf op de auto heeft geschilderd.