Klimaatactivisten betraden circuit voorafgaand F3-race

De Oostenrijkse Grand Prix leek afgelopen weekend redelijk goed te verlopen. Naast de baan gebeurde er weinig spraakmakende dingen, maar wel probeerden klimaatactivisten de baan te betreden. De lokale overheid is woedend op het kleine groepje activisten dat op zondag aanwezig was.

Voorafgaand het Oostenrijkse raceweekend ging het kortstondig over mogelijke acties van demonstranten. Tijdens het raceweekend leek alles echter helemaal goed te gaan. Toch ging het op zondagochtend vlak voor de Formule 3-race bijna mis. Een klein groepje klimaatactivisten probeerden de baan te betreden, maar in de grindbak werden ze tegengehouden door de officials. Het moment werd buitenbeeld gehouden en er was amper berichtgeving over.

Een woordvoerder van de lokale politie liet aan de krant Kronen Zeitung weten dat twee activisten de grindbak wisten te bereiken, voordat ze werden opgepakt. Ze wisten de baan te betreden via het bus, en uiteindelijk zijn er drie mensen opgepakt. De gouverneur van Stiermarken Christopher Drexler reageerde woedend bij Kronen Zeitung: "Voor mij zijn deze mensen geen activisten, ze zijn gevaarlijk. Ze gijzelen duizenden vredige autosportfans en ze beschadigen het klimaat, het klimaat van onze samenleving." Het was niet de eerste keer dat klimaatactivisten een race verstoorden, enkele jaren geleden betraden een aantal mensen de baan tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone.