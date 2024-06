"Hongerige Stella verwacht spannende strijd in Oostenrijk"

Het team van McLaren heeft definitief aansluiting gevonden bij de top van het veld. De Britse renstal wil ook aankomend weekend in Oostenrijk goed voor de dag komen. Teambaas Andrea Stella stelt dat het een enorm spannende strijd gaat worden in Spielberg.

McLaren heeft dit jaar weer een aantal grote stappen gezet, hierdoor zijn ze definitief aangehaakt bij de top van het veld. Max Verstappen moet het elk weekend opnemen tegen de oranje bolides van Lando Norris en Oscar Piastri. Norris kwam afgelopen weekend in Spanje dicht bij de zege, terwijl hij ook had kunnen winnen in Canada. In Oostenrijk wil McLaren weer meestrijden, en daar doen ze niet moeilijk over.

Teambaas Andrea Stella wil nog niet te vroeg juichen. Stella heeft echter wel goede hoop op een goede prestatie op de Red Bull Ring, zo stelt hij in de preview van McLaren: "We vertrekken nu naar Oostenrijk voor de tweede race van een drukke triple header, in Spanje hebben we al een sterke prestatie neergezet. Dit seizoen hebben we al veel positieve resultaten geboekt, maar de Red Bull Ring is één van de kortste banen op de kalender, dus ik verwacht dat het heel close gaat worden. We blijven ons focussen op verbeteringen en we willen consistent vechten met de topteams om ons heen."