'Aston Martin trekt Ferrari-kopstuk Cardile aan'

Het lijkt er sterk op dat Aston Martin een flinke slag heeft geslagen op de transfermarkt. De Britse renstal van Lawrence Stroll heeft het zwaar, en ze willen hun technische afdeling versterken. Het lijkt er nu op dat ze erin zijn geslaagd om Enrico Cardile over te nemen van Ferrari.

Cardile is momenteel één van de belangrijkste mensen binnen Ferrari. Hij is de technisch directeur op het gebied van het chassis en de aerodynamica. Eerder werd al duidelijk dat Aston Martin interesse had in de diensten van Cardile, maar het was niet duidelijk of de Italiaan zou reageren op het bod van de Britse renstal. Bij Ferrari speelt hij immers een belangrijke rol, en kan hij veel successen gaan boeken.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium Formu1a.Uno heeft Aston Martin nu echt beet. Cardile heeft het bod van Aston Martin geaccepteerd, en hij zal de overstap gaan maken naar de ambitieuze renstal. Cardile was al geruime tijd werkzaam voor Ferrari, maar nu trekt hij toch die deur achter zich dicht. Ferrari heeft al een opvolger in huis, eerder dit jaar werd immers bekend dat Loic Serra overkomt van Mercedes. Volgens Formu1a.Uno zal hij vanaf oktober de meeste functies van Cardile gaan overnemen. Volgens het medium staat de stap van Cardile los van de geruchten rondom Adrian Newey.