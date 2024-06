McLaren hoopt motorhome terug te hebben in België

Het team van McLaren had afgelopen weekend een groot probleem. Vlak voor de start van de derde vrije training brak er brand uit in de hospitality unit van het team. Voor de aanstaande raceweekenden moeten ze op zoek gaan naar een alternatief, men hoopt in België weer te beschikken over het bouwwerk.

Op zaterdagochtend brak er paniek uit in de paddock in Spanje. Er kwamen rookwolken uit de hospitality unit van McLaren. Iets in het gedeelte waar de keuken zit was in de brand gevolgen. De brandweer was er snel bij, maar McLaren kon de rest van het weekend geen gebruik meer maken van het motorhome. Lando Norris en Oscar Piastri moesten zich vestigen in de truck van de engineers en CEO Zak Brown bracht de rest van het weekend door in het kantoor van FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Volgens Motorsport.com moet het motorhome eerst grondig worden gereinigd, maar is het niet de verwachting dat de schade reusachtig is. Wel zullen ze het waarschijnlijk de rest van de Triple Header zonder hun gebruikelijke motorhome moeten doen. Ze moeten een alternatief onderkomen gaan vinden voor de raceweekenden op de Red Bull Ring en Silverstone. Al is het nog niet helemaal duidelijk wat ze gaan doen op het Britse circuit. Het is de verwachting dat ze voor de zomerstop alweer kunnen beschikken over het motorhome. De kans is dus groot dat de hospitality unit in België weer beschikbaar is.