'Red Bull kijkt argwanend naar voorvleugels Ferrari & McLaren'

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen races hun voorsprong zien verdampen. De teams van Ferrari, McLaren en Mercedes zijn steeds dichterbij gekomen. Het lijkt er op dat Red Bull zich zorgen maakt over de voorvleugels van de concurrentie, want die zouden mogelijk flexen.

McLaren en Ferrari kwamen vorige maand steeds dichter bij Red Bull, en in Canada wist ook Mercedes het gat te dichten. Eerder meldden meerdere media al dat Red Bull keek naar de voorvleugel van Mercedes. Ze zouden zelfs al aan de bel hebben getrokken bij autosportfederatie FIA. De voorvleugels lijken een grote rol te gaan spelen, want Red Bull houdt mogelijk ook andere teams in de gaten.

Configuratie

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport kijkt Red Bull argwanend naar de voorvleugels van de teams van McLaren en Ferrari. Beide teams zouden met een bepaalde configuratie rijden op de voorvleugel waardoor ze sneller door de bochten kunnen gaan. Het is een veelbesproken punt, want flexibelere voorvleugels mogen tot op bepaalde hoogte bewegen. Volgens AMuS wijst Red Bull openlijk naar de voorvleugels van Ferrari en McLaren, en ze wilden zelfs een mogelijk protest indienen. Daarvoor vroegen ze de steun van Aston Martin, maar die hadden daar geen zin in.

Kopiëren?

Het is niet helemaal duidelijk wat Red Bull nu gaat doen. De teams van Mercedes, McLaren en Ferrari lijken op dit gebied nu beter te presteren dan Red Bull. Aan AMuS laat Red Bull weten dat als deze voorvleugels worden getolereerd, ze dezelfde weg in moeten slaan. Of de FIA gaat ingrijpen, en of Red Bull nu echt voor deze route gaan kiezen, is dan ook niet helemaal duidelijk.