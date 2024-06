Releasedatum Formule 1-film met Brad Pitt bekend gemaakt

De opnames voor de film over de Formule 1 zijn nog steeds in volle gang. Het veelbesproken project met Brad Pitt in de hoofdrol lang geruime tijd stil, maar nu is alles weer in volle gang. Het is de bedoeling dat de film op 25 juni 2025 in de bioscopen te zien zal zijn.

Het was groot nieuws toen vorig jaar bekend werd gemaakt dat er tijdens de raceweekenden opnames werden gemaakt. Het fictieve team APXGP kreeg een eigen plekje in de pitlane toegewezen en ze reden tussen de sessies door op de baan in aangepaste Formule 2-wagens. Hollywoodster Brad Pitt en zijn tegenspeler Damson Idris zaten tijdens de meeste scenes zelf achter het stuur, maar door de stakingen in Hollywood lag het project geruime tijd stil.

De Formule 1 heeft nu meer informatie gedeeld over het filmproject. Het is de bedoeling dat de nog naamloze film vanaf 25 juni 2025 in de bioscoop te zien zal zijn, in Noord-Amerika gaat de film in première op 27 juni. Dit seizoen zullen er nog opnames worden gemaakt tijdens de raceweekenden. In Silverstone zal de filmcrew weer aanwezig zijn, net als tijdens een aantal andere raceweekenden in de tweede seizoenshelft. Ze zullen doorgaan met filmen tot en met de seizoensfinale in Abu Dhabi.