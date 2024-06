Kunst op Le Mans: de Art Car van BMW

Morgen gaat op het Circuit de la Sarthe in Frankrijk de iconische 24 uur van Le Mans van start. Op de startlijst staan veel opvallende en kleurrijke deelnemers. BMW neemt voor het eerst sinds jaren weer deel aan de topklasse, en ze verschijnen aan de start met twee indrukwekkende Hypercars. De wagen met startnummer 20 ziet er al helemaal bijzonder uit.

Nederlander Robin Frijns deelt deze BMW M Hybrid V8 met zijn teamgenoten René Rast en Sheldon van der Linde. De auto ziet er qua kleurstelling compleet anders uit dan de zusterauto met nummer 15. Voor Frijns en co geen klassieke witte kleuren, maar eerder een soort modern schilderij. En dat is nu precies de bedoeling. BMW zet een prachtige, en zeer opvallende traditie voort op Le Mans.

In 1975 kwam de Franse coureur en veilingmeester Hervé Poulain met een bijzonder idee. Poulain wilde kunstenaars vragen om de livery van de racewagens te ontwerpen. Hij benaderde BMW zelf, het plan kwam dan ook niet afkomstig van het merk zelf. De eerste Art Car werd ontworpen door Poulains vriend en beeldhouwer Alexander Calder. De kunstenaar voorzag de BMW 3.0 CSL van een kleurrijke kleurstelling. Poulain, Jean Guichet en Sam Posey verschenen in de wagen aan de start van Le Mans, maar ze vielen uit.

Warhol

Het zaadje was geplant en ook in 1976 stond er weer een BMW aan de start van Le Mans in een kunstige wagen. Ditmaal kreeg Frank Stella de eer om de BMW 3.0 CSL onder handen te nemen, hij liet zich inspireren door de schetsen van ontwerpers. Het project begon steeds grotere vormen aan te nemen. In 1977 en 1979 werden de designs namelijk gemaakt door grootheden Roy Lichtenstein en Andy Warhol.

Productiewagens

BMW besloot het project anders vorm te geven, en ze lieten kunstenaars productiewagens beschilderen. Niet langer waren de wagens te bewonderen op de baan, maar op tentoonstellingen. Dat betekende echter niet dat BMW Le Mans uit het oog was verloren, want in 1999 stond er weer een kunstige racewagen aan de start op het Franse circuit.

De brute BMW V12 LMR was voorzien van een ontwerp van de Amerikaanse artiest Jenny Holzer. Het duurde jaren voordat BMW weer besloot een Le Mans-racer te hullen in een kunstig jasje. In 2010 pakte ze echter weer uit, en stelden ze hun M3 GT2 beschikbaar aan Jeff Koons. Hij gaf de wagen een kleurrijk jasje, en er was een publieksfavoriet geboren.

2024

Terug naar het nu, want na 14 jaar is het weer zover. BMW is terug in de hoogste klasse in Le Mans, en ze pakken direct uit. Ze verschijnen met twee wagens aan de start in de Hypercar-klasse, en één van die wagens hebben ze onder handen laten nemen door een kunstenaar.

Ze gaven Julie Mehretu de kans om de twintigste Art Car uit de geschiedenis te ontwerpen. Ze liet het er niet bij zitten, en ze voorzag de wagen van Frijns, Rast en Van der Linde een bijzondere kleurstelling. De wagen oogt als een muur vol graffiti, en zelf vindt ze het een combinatie tussen een schilderij en een auto. Volgens Mehretu is het kunstwerk pas af, als de race is voltooid. Aan Frijns en zijn kompanen dus de taak om de race te volbrengen, anders raakt het kunstwerk nooit af!

De 24 uur van Le Mans gaat morgen om 16:00 van start, en is in Nederland live te volgen op RTL7.