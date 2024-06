Dag 2 in Canada: Spannender dan ooit

Gisteren werden op het Circuit Gilles Villeneuve de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Anderhalve maand geleden was iedereen van mening dat het weer een doodsaai en eentonig seizoen zo worden. Nu is alles anders, de spanning is terug en niet zo'n beetje ook.

Eigenlijk bestond de top tien gisteren uit louter winnaars. George Russell was natuurlijk een winnaar, want hij had het worstelende Mercedes de pole position geschonken. Max Verstappen versloeg zijn problemen en hij werd tweede, terwijl ze bij McLaren wel in hun sas zijn met de tweede startrij. Daniel Ricciardo kon op zijn beurt de vijfde tijd wel gebruiken, en bij Aston Martin zagen ze eindelijk weer goede resultaten. Alexander Albon was vast ook blij met zijn plekje in Q3. En ook bij Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda kon er een lach vanaf.

Verhalen

Een top tien vol met verhalen kwam in de afgelopen jaren niet zo vaak meer voor. Alle aandacht ging altijd uit naar het kunststukje van Max Verstappen, maar nu moet ook hij vechten voor een resultaat. In Miami, Imola en Monaco was het al spannend, maar nu is het feestje al helemaal compleet. Bij het team van Mercedes zette men een feesthoedje op, en betraden ze de feestzaal. Ferrari sloop weg, want uit het niets vielen ze buiten de top tien met twee auto's. Over Sergio Perez had niemand het, want pijnlijk genoeg went men snel aan zijn tegenvallende kwalificaties.

Het feit dat de analyses na afloop niet meer gaan over Perez, zegt genoeg. Het verhaal van de dag is niet langer zijn problemen, maar juist de ongekende spanning vooraan het veld. Vier teams worden gezien als kanshebbers, als je Ferrari nu ook meerekent. De verschillen zijn zo klein, dat elk foutje je een pole of een zege kan kosten. De verschillen in de kwalificatie waren zelfs zo klein, dat ze er niet waren. George Russell en Max Verstappen noteerden namelijk exact dezelfde tijd. Dit is pas de tweede keer in de hele geschiedenis van de Formule 1 dat dit het geval is.

Regen

Niemand durft dan ook te zeggen wie er vandaag de favoriet is voor de zege. Is het polesitter Russell, of toch kampioenschapsleider Verstappen? Kunnen de Ferrari's naar voren komen, en kan McLaren de teamgame spelen? Wat hangt er in de lucht, en valt er misschien wat uit die lucht? Een regenbui is zeker niet uitgesloten, dus doe vanavond je stoelriemen vast en geniet van de achtbaanrit die luistert naar de Grand Prix van Canada.