Winnaar Canadese GP krijgt door AI ontworpen trofee

De Canadese Grand Prix van dit weekend zal op meerdere manieren de geschiedenis ingaan. Vanzelfsprekend vanwege het feit dat elke race in de geschiedenisboekjes belandt, maar ook omdat de winnaar de eerste trofee die door AI is ontworpen zal ontvangen.

De organisatie van de Grand Prix en de Formule 1 heeft ervoor gekozen om dit weekend een bijzondere beker uit te rijken aan de winnaar. In samenwerking met titelsponsor AWS hebben ze een AI aan het werk gezet om een mooie beker te ontwerpen. Hoe deze eruit ziet, is nog niet bekend. Ze hebben inspiratie gehaald aan de airflow rondom de racewagens, of dit resulteert in een pareltje van een trofee zal zondag blijken.

The #CanadianGP will see the first-ever AI-inspired trophy in #F1.



The trophy, inspired by F1's use of computational fluid dynamics and high performance computing to study airflow around the car, will be revealed on June 9th.@F1 @awscloud pic.twitter.com/czM53hzE6J