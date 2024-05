Alonso kraakt FIA: "Luisteren niet naar de coureurs"

De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend geen spektakelstuk. De race was saai, en veel coureurs luiden nu de noodklok. Ze vinden dat er op meerdere vlakken iets moet gaan veranderen. Ook Fernando Alonso is kritisch, en hij stelt dat de FIA niet naar de coureurs luistert.

De race in Monaco was saai, en dat had meerdere oorzaken. Er werd gewezen naar het circuit, maar ook naar de vroege rode vlag. De race werd na een rondje stilgelegd na een zware startcrash van Sergio Perez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Volgens de regels mogen de teams de banden wisselen tijdens een rode vlag, en dit zorgde ervoor dat veel coureurs geen pitstop meer hoefden te maken.

Deze regel zorgt al geruime tijd voor ergernis. Het is niet de eerste keer dat er hier discussies over worden gevoerd. De ervaren Fernando Alonso ergert zich er groen en geel aan. De Spanjaard wordt door Motorsport.com gevraagd waarom er niks is veranderd: "Ik weet het niet. Er zijn veel zaken die ze niet hebben veranderd, waarschijnlijk omdat ze niet naar de coureurs luisteren." Alonso denkt ook dat de huidige generatie auto's slechter is voor Monaco dan voorheen: "Ja, absoluut! Ze zijn nu veel groter en breder."