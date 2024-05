Jos Verstappen apetrots: "Dan verandert Max in een leeuw"

Max Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur komt altijd zeer volwassen over, en dat maakt zijn vader trots. Jos Verstappen stelt dat hij er moeite mee had om Max Verstappen los te laten.

Jos Verstappen is dit jaar bij nog niet zoveel Grand Prix-weekenden aanwezig geweest. In Bahrein was hij aanwezig in de paddock, maar daarna werd hij pas weer in Monaco gespot aan de zijde van zijn zoon. Aan het begin van Max Verstappens loopbaan was dat wel anders, en was Jos vrijwel altijd aanwezig bij de races. De Red Bull-coureur is nog altijd zeer jong en hij maakt een enorm volwassen indruk.

Bellen

Jos Verstappen is apetrots op de prestaties van zijn zoon. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur gaat in een interview met Verstappen.com in op zijn band met zijn zoon: "Eerst ging ik dag en nacht met Max om en zodra hij 18 werd, ging hij op zichzelf de grote wereld in. Dat is loslaten en daar had ik moeite mee, heel veel. Maar je moet je kinderen op een gegeven moment loslaten. Ze maken dan hun eigen beslissingen. Gelukkig bellen we elkaar nog wel regelmatig en dan kunnen we alle onderwerpen bespreken."

Leeuw

Jos Verstappen is zeer trots op de prestaties van zijn zoon. Hij ziet dat de Red Bull-coureur enorm volwassen is, en dat hij een bijzondere coureur is. Jos Verstappen is dan ook heel erg complimenteus over zijn zoon: "Max is een heel erg lieve jongen. Maar zodra hij zijn helm opzet, dan verandert hij gewoon in een leeuw. Dan is hij ontzettend gedreven en telt er nog maar één ding: winnen. Dat heeft er altijd ingezeten bij Max."