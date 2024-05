Alonso dacht dat hij tiende was: "Alle stress voor niets!"

Fernando Alonso is bezig met een lastige fase in het seizoen. Aston Martin is niet langer één van de topteams, en afgelopen weekend in Monaco werd hij slechts elfde. Alonso onthult dat hij geruime tijd dacht dat hij de tiende plaats in handen had en dat hij deze positie moest verdedigen.

Alonso begon aardig aan het seizoen, en het leek er eventjes op dat Aston Martin weer mee kon gaan vechten om de topposities. In Monaco kende hij echter een tegenvallend weekend. In de kwalificatie ging het mis, waardoor hij de race vanuit de buik van het middenveld moest starten. Hij kwam uiteindelijk op de elfde plek terecht, en op deze positie kwam hij na een saaie race ook over de positie.

Alonso zelf dacht dat hij een puntje had gepakt. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen kreeg na de pitstops te horen dat ze de tiende plaats hadden veiliggesteld. Alonso had niet door dat zijn teamgenoot Lance Stroll op die positie reed. Aan de internationale media legt Alonso de verwarring uit: "Ik dacht dat ik alle verantwoordelijkheid op mijn schouders had. Vijftig rondjes lang reed ik rond alsof ik de tiende plek moest verdedigen. Toen kwam ik over de streep en zeiden ze dat ik op de elfde plek was gefinisht. Dus al die stress was voor niets! Maar goed, het hield me op de been."