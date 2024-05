'Worstelend Alpine haalt Briatore binnen als supervisor'

Het team van Alpine is op een rampzalige wijze aan het huidige seizoen begonnen. De resultaten op de baan vallen tegen, en de ergernis rondom Esteban Ocon helpt ook niet mee. Vanuit Italië klinken nu geluiden dat moederbedrijf Renault de bekende Flavio Briatore heeft teruggevraagd als een soort supervisor.

Het team van Alpine is op een teleurstellende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze konden de concurrentie niet bijhouden en ze reden kleurloos rond in het achterveld. Ze hebben nu een paar stapjes in de juiste richting gezet, maar het blijft onrustig. Meerdere technische kopstukken verlieten het team, en in Monaco ontstond er onrust toen Esteban Ocon tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly aanreed.

Het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren bij het team van Alpine. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera heeft Renault-topman Luca de Meo ingegrepen. De invloedrijke Renault-man heeft volgens het medium aan Flavio Briatore gevraagd om naar het team te kijken. Briatore is volgens de krant aangesteld als een soort speciale toezichthouder. Vanuit deze rol zou hij niet direct betrokken zijn bij activiteiten op de baan. Briatore heeft een verleden bij het team dat in het verleden meerdere andere namen had. In 2009 vertrok hij in de nasleep van het Crashgate-schandaal.