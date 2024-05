Sainz ziet Red Bull onder druk staan: "Max maakte een foutje"

Het team van Red Bull Racing lijkt niet langer een grote voorsprong te hebben. De Oostenrijkse renstal heeft een drietal zware races achter de rug, en de concurrentie ruikt bloed. Carlos Sainz stelt dat Red Bull steeds meer fouten begint te maken, en dat dit ook zichtbaar was in Monaco.

Max Verstappen gaat nog altijd aan de leiding van het wereldkampioenschap. De Nederlander heeft een drietal zware races achter de rug. In Miami werd hij verslagen door Lando Norris, in Imola wist hij diezelfde Brit nog maar net achter zich te houden, en in Monaco kwam hij er simpelweg niet aan te pas. Verstappen bleef rustig, maar hij stelde wel dat Red Bull snel op zoek moest gaan naar een oplossing voor de problemen.

Favoriet

Ferrari-coureur Carlos Sainz kwam in Monaco als derde over de streep. Hij is ambitieus, maar hij blijft wel realistisch. Na afloop van de Monegaskische Grand Prix werd hij op de persconferentie gevraagd of Red Bull te verslaan is: "Mijn gezond verstand vertelt mij dat Red Bull op een normaal circuit nog steeds de favoriet is. Dominantie zoals we eerder hebben gezien, is hopelijk niet meer het geval. Maar ja, ze zullen nog steeds de favoriet zijn. Daarachter is het spannend tussen ons en McLaren. Ik denk dat we alle drie op hetzelfde niveau zitten."

Foutjes

Sainz stelt dat de verschillen klein zijn, en dat elke update voor meer spanning kan zorgen. Hij was overigens niet verrast dat zijn team zo goed voor de dag kwam in Monaco: "Daar zijn we ook altijd sterk. Op stratencircuits, zoals Singapore en vorig jaar in Monaco, laten we de kracht van Ferrari zien. We staan nu 24 punten achter Red Bull in het constructeurskampioenschap. Je ziet dat als je ze onder druk zet, Max een foutje maakte in Q3 en Checo afviel in Q1. We moeten er gewoon staan, en laten zien dat Red Bull dit ook kan overkomen."