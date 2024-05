Piastri verwacht elk weekend om zege te kunnen vechten

Het team van McLaren heeft in de afgelopen maanden weer grote stappen gezet. De Britse renstal kan Red Bull Racing nu echt uitdagen en Lando Norris wist al te winnen in Miami. Oscar Piastri stond afgelopen weekend in Monaco op het podium en hij denkt dat McLaren elk weekend kan gaan meevechten om de zeges.

McLaren is bezig met een opmerkelijke opmars. In 2023 begonnen ze rampzalig aan het nieuwe seizoen, maar halverwege dat jaar introduceerden ze veel updates. Sindsdien zetten ze elke keer weer nieuwe stappen waardoor ze zichzelf nu aan de kop van het veld terugvinden. Samen met Ferrari en Red Bull Racing vormen ze de top van het veld, en ze worden door sommigen zelfs gezien als een outsider voor de wereldtitel.

Oscar Piastri kwamen afgelopen weekend als tweede over de streep in Monaco. Hij zag zijn team ook schitteren in Miami en Imola, en dat geeft hem een ontzettend goed gevoel. Tijdens de persconferentie voor de top drie liet hij weten dat McLaren nu echt kan meevechten: "Ik denk dat we overal waar we heengaan vertrouwen kunnen hebben. We hoeven ons niet meer op de hogesnelheidsbanen te focussen zoals vorig jaar, en dat is heel erg fijn. Ik denk dat alles dichterbij ligt dan eerder, vooral dit weekend was dat het geval. Voorafgaand de kwalificatie kon iedereen van de vier teams de pole pakken, en ik denk dat we dat al eventjes niet hebben gezien. Dus ik denk zeker dat we elk weekend kunnen meevechten."