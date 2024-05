Vasseur ziet Verstappen steeds meer fouten maken

Het lijkt erop dat Red Bull Racing niet langer extreem dominant is in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is bijgehaald door de teams van Ferrari en McLaren. Frédéric Vasseur wil nog niet te vroeg juichen, maar hij stelt wel dat Max Verstappen steeds meer fouten begint te maken.

Red Bull en Verstappen begonnen heel erg sterk aan het huidige Formule 1-seizoen. De Nederlander werd gezien als de grote titelfavoriet, maar inmiddels ontstaat daar steeds meer twijfel over. In de afgelopen races zijn de teams van Ferrari en McLaren dichter bij gekomen. In Miami wist Lando Norris te winnen, en in Imola wist Verstappen zijn Britse concullega nog net achter zich te houden. Afgelopen weekend won Ferrari-coureur Charles Leclerc, en Verstappen kwam niet in het stuk voor.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is tevreden met de huidige resultaten, maar hij wil niet te vroeg juichen. Eerder stelde Vasseur al dat Red Bull fouten zou maken als anderen ze onder druk kunnen zetten. In gesprek met de internationale media werd Vasseur gevraagd of dat in Monaco het geval was: "Nee, ik wil geen conclusies trekken op basis van dit weekend. Maar als je naar de laatste races kijkt, dan zag je dat Max in Imola meer fouten maakte dat in de afgelopen drie jaar. Ze moeten meer pushen, want als je met je strategie in de comfortzone zit maak je geen fouten. Ik weet zeker dat ze sterk terug zullen komen en ik denk op geen moment dat het makkelijk gaat worden."